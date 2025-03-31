İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına yoğun destek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı imza kampanyası, yurt dışında da yankı uyandırdı. CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, yaptığı açıklamada, kampanyayı aynı gün Münih’te başlattıklarını ve bir hafta boyunca Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelerde stantlar kuracaklarını belirtti.

Fidan, “Genel Başkanımızın bugün başlattığı imza kampanyasını bizler de Münih’ten başlattık. Bu demokratik çağrıya destek vermek isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz. Kampanyanın Almanya’nın diğer şehirlerine de yayılacağına inanıyoruz” dedi.

Fidan, ilk gün yüzlerce kişinin imza vermek için sıraya girdiğini ifade ederek, “Bu yoğun katılım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Kampanyaya katılanların erken seçim ve demokrasi taleplerini dile getirdiğini belirten Fidan, “Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalar sadece Türkiye'dekileri değil, biz yurt dışında yaşayan vatandaşları da derinden etkiliyor. Erken seçim istiyoruz ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun özgür olması gerektiğine inanıyoruz,” sözleriyle kampanyanın amacını vurguladı.