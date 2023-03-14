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İmamoğlu ile el sıkışan çocuğun tepkisi ‘Ben sizi hep haberde görüyordum. Aaa gerçek’

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Gelecek Partisi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteyner kenti ziyaret etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:25
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İmamoğlu ile el sıkışan çocuğun tepkisi ‘Ben sizi hep haberde görüyordum. Aaa gerçek’

İmamoğlu ile el sıkışan çocuğun tepkisi ‘Ben sizi hep haberde görüyordum. Aaa gerçek’
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Ahmet Davutoğlu, Ekrem isimli depremzede bir çocuğu yanına çağırdı. Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu ve küçük çocuk arasında dilek tuttu.

Küçük çocuk, Ekrem İmamoğlu’nu gördüğüne şaşırarak, “Ben sizi hep haberde görüyordum ya. Aaa Gerçek İmamoğlu” demesi gülüşmelere sebep oldu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, Gelecek Partisi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteynerkenti ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir depremzedenin “Evlerimiz ne olacak” sorusuna, “Depremde yıkılan evlerinizin tamamını yapacağız, anahtarı teslim edeceğiz. Ayrıca bir borç ödemeyeceksiniz. Evi teslim edeceğiz, sonra da sizinle helalleşeceğiz” diye yanıt verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Gelecek Partisi’nin Defne’de kurduğu konteynerkentte bugün depremzedelerle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi veren konteynerkent sorumlusu, “Yaklaşık 65 aile, 400 kişiye yakın insan yaşıyor. Lavabolar, oyun alanları, mutfak; her şey dört dörtlük. Burada bütün ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bir aydır arkadaşlarla dönüşümlü burada nöbet tutuyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: EVİ TESLİM EDECEĞİZ, SONRA DA SİZİNLE HELALLEŞECEĞİZ

Bir depremzede, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Bizim kaygımız şu, her depremzedenin kaygısı şu; evlerimiz yıkıldı, bizim evlerimiz ne olacak? Yerine verilecek mi, ne olacak? İkinci sorum; bizim çocuklarımızın hepsi üniversite çağında, iki sendir pandemiden, depremden eğitimleri durmuş, onlar ne olacak” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, depremzedeye, “Biz, evinizi teslim edeceğiz. Yapacağız, bütün depremde yıkılan evlerinizin tamamını yapacağız, anahtarı teslim edeceğiz. Ayrıca bir borç ödemeyeceksiniz. Evi teslim edeceğiz, sonra da sizinle helalleşeceğiz” diye yanıt verdi.

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