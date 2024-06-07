İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

İsmail Saymaz, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Ankara’da bir araya geleceklerini iddia etti.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kurultay’da Özgür Özel’e koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu bir süre sessizliğini koruduktan sonra yine siyaset sahnesinde öne çıkmaya başladı.

Çıktığı programda ‘hançer’ ifadesi kullanarak parti içerisinde yanında olduklarını belirten kişiler tarafından sırtından vurulduğu benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu epey gündem olmuş, sözleri ile aslında kimi hedef aldığı çokça konuşulmuştu.

Özel’e koltuğunu kaybetmesinin ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun hiç görüşmemeleri konuşulmuş ve çeşitli spekülasyonlara sebep olan bu buluşmamanın nedeni olarak birbirinden farklı iddialar ortaya atılmıştı.

İSMAİL SAYMAZ’DAN İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz siyaset gündemini değiştiren bir iddiada bulundu. Sözcü TV ekranlarında katıldığı yayında aldığı duyumu aktaran Saymaz, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Ankara’da buluşacaklarını açıkladı.

Teklifin İmamoğlu tarafından geldiğini belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun da bu tekliften memnun kaldığını belirtti.

Son Haberler
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın Gündem
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini Spor
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı Yerel Haberler
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu Yerel Haberler
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu
Gelinlik denemek artık ücretli. Düğün yapacaklara kötü haber Ekonomi
Gelinlik denemek artık ücretli. Düğün yapacaklara kötü haber