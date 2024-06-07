İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kurultay’da Özgür Özel’e koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu bir süre sessizliğini koruduktan sonra yine siyaset sahnesinde öne çıkmaya başladı.

Çıktığı programda ‘hançer’ ifadesi kullanarak parti içerisinde yanında olduklarını belirten kişiler tarafından sırtından vurulduğu benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu epey gündem olmuş, sözleri ile aslında kimi hedef aldığı çokça konuşulmuştu.

Özel’e koltuğunu kaybetmesinin ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun hiç görüşmemeleri konuşulmuş ve çeşitli spekülasyonlara sebep olan bu buluşmamanın nedeni olarak birbirinden farklı iddialar ortaya atılmıştı.

İSMAİL SAYMAZ’DAN İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz siyaset gündemini değiştiren bir iddiada bulundu. Sözcü TV ekranlarında katıldığı yayında aldığı duyumu aktaran Saymaz, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Ankara’da buluşacaklarını açıkladı.

Teklifin İmamoğlu tarafından geldiğini belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun da bu tekliften memnun kaldığını belirtti.