İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun gizli konuşması ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kritik toplantıda ne konuştuklarını açıkladı.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun gizli konuşması ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında CHP'nin Olağan Genel Kurultayı'na ilişkin görüş ayrılığının söz konusu olduğunu söyledi.

Saymaz'ın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerden önce CHP'de geniş çaplı bir yeniliğin olması gerektiğini savundu.

Sözcü TV'de Can Coşkun ile Haber Masası programında konuşan İsmail Saymaz şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde İmamoğlu, 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. Ancak İmamoğlu, değişimin yerel seçimden önce ve bir önce yapılması gerektiğini savundu. Genel başkan dahil tüm yönetim kadrolarında değişim sürecinin önünün açılmasının talep etti. Yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini istedi. Kılıçdaroğlu ise Büyük Kurultay'ın yerel seçimlerden sonra yapılmasını istedi."

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