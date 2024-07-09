İmamoğlu ile Melek Mızrak Subaşı görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İmamoğlu ile Melek Mızrak Subaşı görüştü

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

Neden bir araya geldiler?

Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne kültür, sanat ve fiziksel alanlarda yeni projeler ve çalışmalar yürütmek amacıyla komşu il ve ilçelerde temaslarda bulunurken, bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyareti sırasında, İBB'nin Bilecik Belediyesi'ne sunduğu katkılardan dolayı İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Ziyaret hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Subaşı, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ziyaret ettik. Ekrem Başkanımızla, belediyelerimiz arasında gerçekleştireceğimiz projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve birbirinden güzel işbirlikleri için anlaştık. Misafirperverlikleri için Ekrem Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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