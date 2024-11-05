İmamoğlu ile Müsavat Dervişoğlu görüşmesi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu ile Müsavat Dervişoğlu görüşmesi sona erdi

Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu, Dervişoğlu görüşmesi sonra erdi.

Ardı ardına gelen kayyum atamaları ardından Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla gündemdeki meseleleri konuşmak üzere Meclis’te grubu bulunan tüm genel başkanlardan randevu istedi.

7 liderle görüşecek İmamoğlu, Özgür Özel, Gültekin Uysal ve Ali Babacan görüşmelerini tamamladı. Son olarak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile Ekrem İmamoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sona erdi.

Ekrem İmamoğlu’nun yoğun görüşme trafiği şöyle:

- 11.00 Özgür Özel

- 12.00 Gültekin Uysal

- 13.30 Ali Babacan

- 15.00 Ahmet Davutoğlu

- 16.00 Musavat Dervişoğlu

- 17.00 Temel Karamollaoğlu

- 18.00 Ümit Özdağ

BAHÇELİ REDDETTİ

Öte yandan Bahçeli İmamoğlu'nun randevu talebini reddetti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ''Görüşmeyi uygun bulmuyorum''

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