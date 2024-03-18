İmamoğlu: İsraf ve ihanet şebekelerine son vereceğiz

Yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala gözlerin çevrildiği İstanbul’da krtik viraja girildi. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde bir dönem daha İstanbul’u yönetmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe turları ve proje açılışlarına katılan İmamoğlu, yaptığı konuşmalar ve yeni dönem vaatleri ile vatandaşlardan oy istiyor.

Cumartesi günü Sancaktepe ve Çekmeköy’de ilçe turu yapan İmamoğlu Pazar günü ise Üsküdar Salacak Sahili ve sonrasında Kabataş Transfer Merkezinin birinci etabının açılış törenine katıldı.

Konuşmalarında AKP’li rakibi olan Murat Kurum ve hükümete eleştirilerini yapan İmamoğlu, “Bu şehir çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini çalanlara bırakılamaz; bırakmayacağız” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

“Bu şehrin dar gelirleri ne yer ne içer, nasıl geçinir; umursamadılar. İsraf ve kibir batağına gömülüp, milletten o kadar uzaklaştılar ki, Kent Lokantalarını bile küçümseyecek kadar kibre boğuldular.

Kent Lokantalarında 40 liraya tam bir öğün yemek yiyen vatandaşlarımızın ve oraya giden insanlarımızın kandırıldığını iddia edecek kadar ileri gittiler.

Kendilerinin yarattığı pahalılığa ve ekonomik zorluktan bunalmış vatandaşlarımızdan özür dileyeceklerine, hakaret ettiler.

Onlar, sadece vatandaşın oyunu almaya ve kurdukları israf düzenini sürdürmeye odaklı insanlar.

Bir kişinin emirlerini yerine getirmeye odaklanmış ve şartlanmışlar. Başka bir düşünceleri yok. Sadece bir avuç rantiyeciyi, bir avuç işgalciyi korumakla meşguller.

Üsküdar sahillerini işgal edenlerin, kimler tarafından, nasıl korunduğunu siz biliyorsunuz.

Yıkım yaptığımızda, oraya bizim polisimizi nöbet tutmaya mecbur kıldılar bir hafta; utanmadan, sıkılmadan. Ama biz yılmadık. Halka ait olanı, halka açtık. Pırlanta gibi yer yaptık. Size ait, vatandaşımızın.”

“BİZ, BU ŞEHRE 5 YILDIR NEFES ALDIRIYORUZ”

“Bunlar şehri rant için kullanırlarsa, şehri talan alanı olarak kullanırlarsa, o zaman ne olur? Bu şehirde rantçı anlayış olur. O zaman bu şehirde yığın üstüne yığın binalaşma olur, beton olur, yoksulluk olur.

O şehirde insanlar mutsuz olur. O şehirde insanların hayat kalitesi ortadan kalkar gider. Biz, bu şehre 5 yıldır nefes aldırıyoruz.

Bütün engellemelere rağmen, biz bu şehirde yoksullukla mücadele ediyoruz. Biz bu şehirde, 5 yıldır metro rekoru kırıyoruz; metro fatihi olduk. Bu şehirde, 5 yılda, tarihinin en rekor aktif yeşil alanını İstanbul’a biz kazandırdık.

Onlar, iktidar olunca parayı kendi parası, koltuğu kendi koltuğu zannediyor. Yahu koltuk milletin, para milletin.

Onun için bu kardeşiniz milletin parasını, millete dağıtıyor. Bu şehir, dünyanın bize bir lütfu. Biz bu şehirde yaşıyoruz, şanslıyız. Ama bir o kadar da bu şehri korumakla vazifeliyiz. Bu şehre muhafızlık yapacağız. Çok çalışacağız ve kazanacağız.

Onlar İstanbul’a diyor ki ‘Tam gaz geri gidelim’; biz de diyoruz ki İstanbul’da da Çekmeköy’de de ‘Tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri.’”

“ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR ALGISINI YERLE BİR ETTİK”

“Biz önemli bir algıyı değiştirdik” diyen İmamoğlu, “Eskiden millet, kötü bir şey ama diyordu bunu yani: ‘Çalıyor ama çalışıyor.’ Böyle bir algı vardı.

Biz bunu yerle bir ettik. Şimdi milletimiz şunu diyor: ‘Hem çalmıyor hem de çalışıyor. Bu önemli. O yüzden şaşkınlar, o yüzden anlayamıyorlar.

Bunu daha da yerleştireceğiz. Sevgili hemşerilerim; iradenizin yok sayılmasına, adaletsizliğe, hukukun, demokrasinin askıya alınma girişimlerine karşı muhafızlık yaptığımızı, bu şehir çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

İlk etabını açtıkları Kabataş Terfi Merkezi için çalışmalara, 2021 Eylül’ünde 1 milyar 150 milyon liralık bütçeyle, başladıklarını belirten İmamoğlu, “İnsanlarımızı dinleyerek, çok değerli mimarlarımızla çalışarak, onların tasarımlarıyla beraber burada özenli bir transfer merkezini inşa etme yoluna giriştik. Kurul süreçleri vesaire derken bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.