İmamoğlu, İstanbul’da mitingde çocukla birlikte horon tepti

Editör: Murat Öztürk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçime 1 gün kala Pendik’te düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu, seçim sonrası Türk bayrakları ise sokaklarda bayram yapacaklarını söyledi.
İmamoğlu AKP’li isimlerin miting meydanlarındaki iftiralarına dikkat çekerek “1 oy fazla almak için iftira atıyorlar” dedi.
İmamoğlu’nun Pendik’teki mitinginin sonunda çarpıcı anlar yaşandı. İmamoğlu miting sonunda sahneye çıkan bir çocukla zıplayarak oynadı. İmamoğlu’nun o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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