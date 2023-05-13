İmamoğlu, İstanbul’da mitingde çocukla birlikte horon tepti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pendik mitingi sonrası çarpıcı anlar yaşandı. İmamoğlu, miting sonrası bir çocukla horon tepti.

İmamoğlu, İstanbul’da mitingde çocukla birlikte horon tepti

Editör: Murat Öztürk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçime 1 gün kala Pendik’te düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu, seçim sonrası Türk bayrakları ise sokaklarda bayram yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu AKP’li isimlerin miting meydanlarındaki iftiralarına dikkat çekerek “1 oy fazla almak için iftira atıyorlar” dedi.

İmamoğlu’nun Pendik’teki mitinginin sonunda çarpıcı anlar yaşandı. İmamoğlu miting sonunda sahneye çıkan bir çocukla zıplayarak oynadı. İmamoğlu’nun o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İlgili Haberler
İmamoğlu: 1 oy daha fazla alabilmek için iftira atıyorlar
Öne Çıkanlar
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Son Haberler
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar Magazin
Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar
Leeds United ile Newcastle yenişemedi Spor
Leeds United ile Newcastle yenişemedi
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu Yaşam
Kiraladığı evde tadilat yaparken el bombaları buldu
İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret Siyaset
İYİ Parti önerdi MHP reddetti: MHP'den Sinan Ateş ismine ret
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti Sağlık
DSÖ açıkladı. Maymun çiçeği tehlikesi bitti
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler Magazin
Yazlık dizi 'Dönence'nin çekimleri başladı. İşte setten ilk kareler
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı Spor
Fenerbahçe derbide avantajı kaptı