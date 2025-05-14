Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'kamu görevlisine hakaret' soruşturmasında ifade verdi.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla saat 14.30 sıralarında savcılığa ifade vermeye başladığı belirtildi.
Saat 15.30 itibarıyla İmamoğlu’nun ifade verme işlemleri tamamlandı.
'KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunu ifade etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.