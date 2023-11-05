İmamoğlu: Kendisini arayıp helallik isteyeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.

Maratona katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, "Yine karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor. Ben 100. yıldaki maratonu ıskalayamazdım. Düğün anı gibi bir şey. 100. yılın önemli bir anı İstanbul için. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve şimdi Ankara'ya döneceğim" ifadelerini kullandı.

"4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan biri oldu" diyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün akşam aradığını belirterek, "Yüz yüze sohbetimiz de oldu. Bugün de divan görevim bitince kendisini arayıp helallik isteyeceğim. Partimizin büyüğüdür" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.