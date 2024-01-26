İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapan, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in de eşi olan Aysel Öymen 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede taziyeleri Altan Öymen ile kızı Aslı Öymen ve oğlu Murat Öymen kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve çok sayıda partili ile iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Cenaze namazı öncesi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ayak üstü kısa bir konuşma gerçekleşti.

Tören sonrası cami çıkışında gazetecilere konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım"