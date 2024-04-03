İmamoğlu mazbatasını aldı. ‘Bu mazbata 16 milyonundur’

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde, yüzde 51,14 oy oranıyla AKP’li rakibi Murat Kurum’u geride bırakan ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’na, İl Seçim Kurulu’nda mazbatası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “16 milyon insanın mazbatası bana verilen o yüzden sorumluluğu çok büyük" ifadesini kaydetti.

Bu anı ikinci kez yaşadığını belirten İmamoğlu, “Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumluluklarına dair… Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadım bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum.” Açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, teşekkür konuşmasında, “Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.” İfadelerine yer verdi ve “İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, konuşmasının sonunda, “Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur." İfadelerini kullandı.

Mazbatasını alan İmamoğlu'nun Çağlayan'da vatandaşlara sesleneceği aktarıldı.