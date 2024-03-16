İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy- Samandıra metro hattı açılışını yaptı. İmamoğlu, iktidara seslenerek, ”Hükümet, İlçe belediyeleri Büyükşehir belediyesi sizdeydi. Neden 10 metroyu stop ettiniz?” ifadelerini kullandı.

Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra metro hattı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öncülüğünde açıldı. Açılan hat, vatandaşlara 15 gün boyunca ücretsiz olacak.

Metro açılışını gerçekleştiren hattı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro açılışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

whatsapp-image-2024-03-16-at-18-13-55.jpeg

"EKREM BAŞKAN’I VE İSTANBUL'U, SİZE EMANET EDİYORUM”

“Geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul İttifakı’ydı” diyen Özel, “İstanbul İttifakı’nda Türk’ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez’i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul İttifakı’na inanıyoruz. İstanbul İttifakı’na güveniyoruz. İstanbul İttifakı’nın mimarı, İstanbul İttifakı’nın evladı, İstanbul'un 5 beş yılında emeği olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkan’ı ve İstanbul'u, size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-03-16-at-18-14-08.jpeg

"10 METRONUN HEPSİNİ STOP ETTİNİZ"

Önceki İBB yönetimine ve iktidar kanadına, “2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz?” sorusunu yönelten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan Şevki Yılmaz tepkisi. 'Bu iktidar o meczuplardan memnun. Hatta onları ödüllendiriyorlar'
İmamoğlu’ndan çalışanına ‘keltoş’ diyen seyirciye tepki: Saygısızlık yapıyorsun, AKP ağzıyla konuşma
Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de vatandaşlara seslendi: 'Sandıklara sahip çıkmaya hazır mısınız?'
Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de vatandaşlara seslendi: 'Sandıklara sahip çıkmaya hazır mısınız?'
Ekrem İmamoğlu Ali Sunal ile 'Şiki Şiki Baba' sahnesinin çekildiği minibüse bindi
Ekrem İmamoğlu Ali Sunal ile 'Şiki Şiki Baba' sahnesinin çekildiği minibüse bindi
İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt. ‘Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum’
İmamoğlu: Onların döneminde 10 metro stop etti biz geldik 10’unu birden yaptık
Merak edilen açıklama nihayet geldi. İşte İmamoğlu'na seçim kazandıracak 5 madde
Ekrem İmamoğlu: 'A Haber, dedemin mezarına gidip çekim yaptı.'
Ekrem İmamoğlu: 'A Haber, dedemin mezarına gidip çekim yaptı.'
AKP standından çay alan teyze güldürdü: 'Oyum İmamoğlu'na. Çaylar kimden diye sorarsan, çaylar bizim cebimizden, onlardan değil.'
AKP standından çay alan teyze güldürdü: 'Oyum İmamoğlu'na. Çaylar kimden diye sorarsan, çaylar bizim cebimizden, onlardan değil.'
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"'
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"'
İmamoğlu'nun köfteci lokantasının fotoğrafı ortaya çıktı. O lokantada Erdoğan'ı ağırlamıştı
İmamoğlu: Dünya Bankası'ndan gelen fonu bile vermediler. İller bankası bize sıfır lira verdi
İmamoğlu’na canlı yayında ‘para sayma’ görüntüleri soruldu! İlginç detaylar paylaştı
İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim'
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim'
Son Haberler
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı Gündem
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı Spor
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi Gündem
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda Gündem
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç Spor
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı Gündem
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı