İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı

Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra metro hattı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öncülüğünde açıldı. Açılan hat, vatandaşlara 15 gün boyunca ücretsiz olacak.

Metro açılışını gerçekleştiren hattı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro açılışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"EKREM BAŞKAN’I VE İSTANBUL'U, SİZE EMANET EDİYORUM”

“Geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul İttifakı’ydı” diyen Özel, “İstanbul İttifakı’nda Türk’ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez’i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul İttifakı’na inanıyoruz. İstanbul İttifakı’na güveniyoruz. İstanbul İttifakı’nın mimarı, İstanbul İttifakı’nın evladı, İstanbul'un 5 beş yılında emeği olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkan’ı ve İstanbul'u, size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"10 METRONUN HEPSİNİ STOP ETTİNİZ"

Önceki İBB yönetimine ve iktidar kanadına, “2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz?” sorusunu yönelten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini” ifadelerini kullandı.