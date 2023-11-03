İmamoğlu milletvekilleriyle kurultay salonunu denetledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında divan başkanlığı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekileriyle kurultayın yapılacağı salonu gezdi. Yapılan çalışmaları takip etti.