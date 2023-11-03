İmamoğlu milletvekilleriyle kurultay salonunu denetledi

Sosyal Medya üzerinde paylaşımda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu divan başkanlığını üstlendi CHP kurultayının yapılacağı salonu milletvekilleriyle gezi. İmamoğlu şu paylaşımı yaptı:
"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayımızın hazırlıklarını, görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Demokrasi şöleni halinde geçecek kurultayımızın en sağlıklı ve disiplinli şekilde sürmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eder, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."
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