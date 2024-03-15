İmamoğlu: Onların döneminde 10 metro stop etti biz geldik 10’unu birden yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Ataşehir Bütünleşik Halk

Sağlığı Merkezi açılışında ve ‘Ümraniye Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

İktidarı eleştiren İmamoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı. İmamoğlu açıklamasında, “Onların döneminde 10 metro stop etti. Hatta, ‘Bunları iptal edelim’ diye kendi belediye başkanı Sayın Uysal'ın yazısı var 2017’nin Aralık ayında. ‘İptal edelim. Bu metroları yapmak şu anda doğru değildir’ diye yazısı var. Biz geldik, 10’unu birden yaptık” ifadelerini kullandı.

Devamında İmamoğlu “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en icraatçı, en kalkınmacı, en üretken 5 yılını yaptığımızı iddia ediyorum İstanbul'da. Bu kadar net. Onun için çatlıyor karşımızdaki hükümetin yetkilileri. Bizim 5 yılda yaptığımız işleri, -farkında mısınız- 25 yıllarıyla kıyaslıyorlar. Çünkü biz, onların 25 yılıyla kıyaslanacak, güzel işler yaptık 5 yılda.“ dedi.

Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi'ni 14 Mart Tıp Bayramında hizmete açan İmamoğlu “Bir dönem bu işle hayatını geçiren insanlar ortalıkta kol geziyor. Şimdi de her gün birisi yakalanıyorken alkışlanıyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim. Yani insan şuna üzülüyor Allah Allah diyorsun. Ya biz bu kadar, bu kadar mafyanın veya bu işle uğraşanın arasında nasıl kaldık? Bunlar ne zaman yerleşti?” sorusunu sordu. “Benim duamın geçmediği bir avuç insan kaldı” diyen İmamoğlu, “Onlar için de dua etmekten geri durmuyorum. Allah onlara da akıl sağlığı versin, ruh sağlığı versin, güzel düşünce sağlığı versin.

Ama onların şöyle bir durumu var. Böyle seçim yaklaşırken iki üç haftalık ruh sağlıkları bir bozuluyor. Bir hiddetleniyorlar, bir şiddetleniyorlar. Ondan sonra seçim bitiyor, seçim bittikten sonra ya biz bunları siyaseten söyledik diyorlar. Ben de diyorum ya Allah'ım, Yarabbim; bir insan oy için, seçim için bu kadar takla atar mı? Ya bu kadar kötü söz söylenir mi? Vallahi Söylenemez yani. Yapamam yapılmaz. Yapılmaz. Yapmam. Hiçbir arkadaşım da yapmaz. Yapmayacak da biz işimize bakacağız” diye konuştu.