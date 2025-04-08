İmamoğlu paylaşımı tepki çekmişti! İzzet Çapa ile Metin Yıldız birbirine girdi

Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündeme geldi. 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu’na o dönem aktif destek verdiğini açıkladı.

Metin Yıldız daha sonra ise “Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım.

2019'da Fatsa’daydım, pandemi vardı, 'Her şey çok güzel olacak' dedi, inandım.

Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım, oy verdim. Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı.

Cevap geldi: Beyefendi yoğun. Tekrar aradım: Çok yoğun. Mail attım: Maalesef çok çok çok yoğun kendileri. Beş senedir yoğun, asla ulaşamıyoruz kendilerine" dedi.

KARISINA ŞİDDET UYGULADIĞINI HATIRLATTI

Metin Yıldız’ın bu sözlerine tepkiler çığ gibi yağarken internet ünlüsü İzzet Çapa da Metin Yıldız’ın karısına şiddet uyguladığını hatırlattı. Çapa paylaşımında şunları söyledi:

“Çok Yoğunum” mu? Belki de Değildir…



Metin Yıldız çıkmış, “Beş senedir arıyorum, ulaşamıyorum…

Soran olursa söyleyin, çok yoğunum” diyor…



Peki… Ya mesele yoğunluk değilse?



2012’de eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı,Metin Yıldız…



2019’da da sevgilisini darp ettiği… https://t.co/xhrxl8Lkce — Izzet Capa (@izzetcapa) April 7, 2025

'Çok Yoğunum' mu? Belki de değildir… Metin Yıldız çıkmış, 'Beş senedir arıyorum, ulaşamıyorum… Soran olursa söyleyin, çok yoğunum' diyor… Peki… Ya mesele yoğunluk değilse? 2012’de eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı, Metin Yıldız…2019’da da sevgilisini darp ettiği haberlere yansıdı. Bunlar öyle geçip gidecek başlıklar değil. Herkes unuttu belki ama Google unutmuyor. Vicdan da. Hele bir kadına şiddet uygulamaktan gözaltına alınmış birinden bahsediyorsak… O telefonun neden açılmadığını anlamak için kimsenin günlüğünü karıştırmasına gerek yok… Belki de mesele “çok yoğunum” değildir… Belki de mesele “sana hiç vaktim yok” demenin kibar yoludur o açılmayan telefon."

“İZZET ÇAPA NEYE GÜLÜYORSUN..."

Metin Yıldız ise bu paylaşımı görünce kendini tutamadı ve İzzet Çapa'ya "Evet magazinci kardeş maalesef Google unutmuyor; sen kimsin diye bir baktım buradan yazsam utanırsın yok yok belki de utanmazsın ama ben yazmayacağım merak eden girer bakar... Sadece şu açıklaman bile mide bulandırıcı:

Karımı beynen çok aldattım ama artık o kadar yaşlandım ki fiziksel olarak aldatıp aldatmadığımı hatırlamıyorum bile (gülüyor). (İzzet Çapa) Neye gülüyorsun..."