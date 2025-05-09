İmamoğlu rüzgarını sansürde kesemedi! Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylık süreci, tüm engellemelere rağmen hız kesmeden devam ediyor. 23 Mart 2025’te “mali suçlar” gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu, aynı gün 15.5 milyon vatandaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.

Cezaevinde olmasına ve halkla doğrudan iletişim kuramamasına rağmen, yapılan kamuoyu anketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki oy farkını giderek açtığı görülüyor.

İmamoğlu’nun milyonlarca takipçisi bulunan X hesabına erişim engeli getirilmesi, kampanyasını sekteye uğratmayı amaçlasa da bu durum, onun adını dünya gündemine bir kez daha taşıdı. Kamuoyunda büyük tepki çeken bu sansür, İmamoğlu’nun destekçilerini daha da kenetledi. CHP’li birçok isim, sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını İmamoğlu ile değiştirerek hesaplarını onun kampanyasına adadı.

RESMİ HESABI AÇILDI

21 Şubat 2025’te cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazanan İmamoğlu için “Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” resmi hesabı X platformunda faaliyete geçti. Henüz yeni olan hesapta, CHP’nin yarın Van’da düzenleyeceği mitinge davet paylaşımı dikkat çekiyor. İmamoğlu’nun kampanyası, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformlarında da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde kullanacağı @cbadayofisi hesabı açılmıştır. Ekrem Başkanımızın açıklamalarını artık bu hesaptan da takip edebilirsiniz" paylaşımını yaptı.

KAMPANYA HIZ KAZANIYOR

CHP’nin Van’da düzenleyeceği miting, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı kampanyasının önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tutuklu olmasına rağmen halkın desteğini arkasına alan İmamoğlu’nun mesajları, bu tür etkinliklerle milyonlara ulaştırılıyor. Mitingde, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve demokratik haklar için güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor.

DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

İmamoğlu’nun tutukluluğu ve sansür girişimleri, uluslararası medyada geniş yankı buluyor. Birçok insan hakları örgütü, İmamoğlu’nun siyasi nedenlerle hedef alındığını savunuyor. Bu durum, Türkiye’deki demokrasi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

HALK DESTEĞİ ARTIYOR

İmamoğlu’nun cezaevinde olmasına rağmen popülaritesinin artması, halkın değişim talebini yansıtıyor. Anketler, onun Erdoğan karşısında güçlü bir alternatif olduğunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açılması, bu desteği organize bir kampanyaya dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.