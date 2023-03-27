﻿İmamoğlu ‘Sözümüzü tutmalıyız, tutmazsak sandıkta cezamızı çekeriz'

İmamoğlu, siyasetçilerin verdiği sözleri tutmaları gerektiğini vurgulayarak, sözünü tutmayanların sandıkta cezasını çekmesi gerektiğini belirtti. 21 yılı aşkın süredir görev yapan ve hala sözünde durmayanların varlığına da dikkat çeken İmamoğlu, onların sözlerine kulak asılmaması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Çatalca'daki çiftçilere ücretsiz olarak bin 152 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımının başlatıldığını da duyuran İmamoğlu, programın ardından Çatalca Merkez'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu'nun çiftçilere yönelik söylemi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarım sektörüne yönelik desteği, bölgedeki çiftçiler tarafından olumlu karşılandı. Ayrıca, İmamoğlu'nun sözlerinin sadece bölgedeki çiftçilerin değil, tüm Türkiye'deki seçmenlerin de dikkatini çekmesi bekleniyor.

'TARIMIN KIYMETİNİ BİLMİYORSA GÜLE GÜLE DEMEK LAZIM'



Deprem felaketinde yaşanan can ve mal kayıplarının yüksekliğinin tarım alanlarının imara açılması olduğuna değinen İmamoğlu, “Siz imkan ve fırsat verirseniz, inanın bu memleketin boşta, açıkta, kullanılmayan, ekilmeyen hiçbir köşesi kalmaz. Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, arıcılıkta, balıkçılıkta faaliyet gösteren 8 bin 226 İstanbul'da yaşayan hemşehrimle, biz de '16 milyon İstanbullu için üretiyoruz' diyen çiftçilerimizle gurur duyuyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen yöneticilerden kurtulmak zorundayız. Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen muhtarsa bile, adı siyasi partinin ilçe başkanı bile olsa, belediye başkanı da olsa, büyükşehir belediye başkanı da olsa, bakan da milletvekili de olsa, cumhurbaşkanı da olsa; tarımın kıymetini bilmiyorsa, ona güle güle demek lazım. Çok net" ifadelerini kullandı.

'SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ'



Tarımda dışa bağımlılıkla mücadele etmeli ve buna son vermeliyiz diyen İmamoğlu, “Bu işin şakası yok. Bu iş, 'beka sorunu' dediğimiz meselelerden birisidir. Temennimiz, isteğimiz, memleketimizde tarıma hak ettiği değeri verecek kadrolar olarak, başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçtirerek ve onun yol arkadaşları olarak bizleri, özellikle 6'lı masanın kıymetli liderleriyle beraber, kocaman bir ekibi bu devrimi başlatmak, demokrasiyi, hak, hukuk, adalet düzenini tekrar ülkemizin her sathına yaymak adına, elbette ki sizlerden destek istiyoruz" diye konuştu.

'HALA -CEK, -CAK DİYENLER VAR İSE ONLARI DİNLEMEYİN'



Millet İttifakı'nın çiftçilere birçok imkan hazırladığını dile getiren İmamoğlu, “Benim sizlerden tek ricam siyasetçilerin, yöneticilerin, sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Bir de hele hele 20 yılı aşkın, 21 yıldır görevinin başında olup, hala '-cek, -cak' diyenler var ise, onları hiç dinlemeyin bile. Bugün itibariyle o '-cek, -cak' diyenlerin sözlerini bile dinlemeyin. Sözünde durmayan biz isek de günü geldiğinde bizi de gönderin. Bu kadar net" şeklinde konuştu.

'14 MAYIS'TA ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ADIM ATACAĞIZ'



Vatandaş hakkını, yönetici de haddini bilecek diyen İmamoğlu, “ Bu ülkede bereketli, şenlikli bir hasat yapar gibi, kardeşçe ve mutlu yaşamak istiyoruz. Gerçekten özlemimiz ve gayretimiz budur. Bunu başarmalıyız. Kim için biliyor musunuz? Burada oldukça deneyimli insanları görüyorum. Ama çocuklarımız da var aramızda, gençlerimiz de var. En çok da çocuklarımız ve bu ülkenin enerji kaynağı gençlerimiz için bunu yapmak zorundayız. Onlara çok güzel bir geleceği, hep birlikte hediye etmek zorundayız. Özlemimiz ve gayretimiz bunun için olacak. 14 Mayıs'ta bu yolda çok büyük ve çok güçlü bir adım atacağız. Sonrasında, açıkçası ne olacağını sizler biliyorsunuz. Aynen 2019'da yolladığınız gibi; halkın, milletin iktidarı gelecek ve Allah'ın izniyle o güzel kalbinizdeki dualarınızla, sizlere söz veriyoruz ki, her şey çok güzel olacak bu güzel memlekette" ifadelerini kullandı.