İmamoğlu: Hakkımı yedirmeyeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezası kararı sonrası temel atma töreninde konuştu.

‘Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı’Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nde Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ile programa katıldı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Hep bir aradayız. Bizi bir araya getiren aslında çok güzel bir organizasyon, siz bakmayın dün olan bitene biz bugün çok daha hayırlı bir iş için bir araya gelmiş olduk.

Burada geleceğe dair İstanbul'un yaş almış büyüklerine güzel hizmetler sunacağımız bir merkezin temelini atıyoruz. Bu temel 200 milyon lirayı aşkın bir yatırımla önümüzdeki yıl bu zamanlara kadar hizmete açacağımız bir temel atma töreni. Şimdiden hayırlı olsun.

İstanbul'da 150 günde 150 proje kampanyamızın sonuna geliyoruz. 15 gün sonra bu kampanyamızı bitirmiş olacağız. Bu kampanyamız esnasında 168 noktada 199 projeye eriştiğimizi belirtmek isterim. Daha da sevindirici bir hususu paylaşmak isterim önümüzdeki Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde İstanbul'umuzda en az 150 projenin daha temel atmasını yapacağımızı paylaşmak istiyorum.

Bizi bu sürece yolculuğa çıktığımız andan itibaren motive eden en önemli şey bu dönemin ruhu gereği milletimize olan sorumluluğumuz ve onlarla olan ideallerde buluştuğumuz bağımız. İlk günden itibaren şehrimizin ihtiyaçlarını, taleplerini can kulağıyla dinledik.

Bir toplumu yönetirken onlarla birlikte karar almadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Hem katılımcılığı hem şeffaflığı İBB çatısı altında hissettirdik. Kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek isterim. Ben bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak isterim demiştim. Kendimize çizdiğimiz bu yolculuk hiçbir zaman şaşmadı.

“HAKKIMI YEDİRMEYECEĞİM”

Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bende bana verilen bu anlamsız cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum. İsraf düzenlerine izin vermememe çok kızdıklarını biliyorum.

Bazı önemli kavramlar var. Hak yememek ve hakkını yedirmemek önemli. İlk günkü gibi genel başkanımız ve bütün insanların huzurunda ifade edeyim ki kimsenin hakkını yemedim hakkımı da yedirmeyeceğim.

Bir başka kavram da şu dünyaya kafa tutmak yargıcın gömleğini giyerek insanları alt etmeye çalışmakla olmaz. Dünyaya kafa tutmak akıl ve bilimle olur.

Allah kimseye itibar kaybı yaşatmasın. Allah herkese başı dik milletin arasında gezmeyi nasip etsin. Ben görevimi yaparken beni aileme milletimize mahcup etme diye dua ederim. İlk gün gibi bugün de başım dik, alnım açık.

2023 çok güzel olacak. Memleketimizin adına 2023 bayram gibi bir yıl olacak.