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İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını makam odasında öğrendiği anın videosu sosyal medyada paylaşıldı. O anlarda İmamoğlu’nun yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kararı öğrenir öğrenmez İmamoğlu’nu kucakladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 01:35
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İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...

İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yargı kararının duyurulduğu anlarda Saraçhane'ye ulaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluşmuştu.

Buluşmadan paylaşılan videoda, İmamoğlu ve Akşener'in kararı öğrendiği an da yer aldı.

İlk anlarda kararın anlamını öğrenmeye çalışan Akşener, daha sonra "Tamam gel daha yeni başlıyoruz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na sarılarak destek verdiği görüldü.

İmamoğlu ise Akşener’e "Evet ablacığım. Neticede halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz" diyerek karşılık verdi.

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