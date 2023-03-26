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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:23
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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
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Geçen günlerde böbrek sorunu ve yol açtığı hafif ateş nedeniyle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taburcu edildi.

CHP heyeti, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti. 

Heyette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişili Belediye Başkanı Muamner Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hazır bulundu.

Yapılan açıklamaya göre geçmiş olsun ziyareti kapsamında, seçim sürecine ilişkin olarak görüş alışverişleri yapıldı. 

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