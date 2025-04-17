İmamoğlu ve kurultay soruşturmasında ilginç benzerlik! Ünlü yazar açıkladı...

Ünlü yazar Saygı Öztürk, İmamoğlu ve kurultay soruşturmasında iki ayrı MASAK raporlarında ilginç benzerlikler olduğunu belirterek, “Ankara ve İstanbul başsavcılıklarının MASAK’a yazdığı talep yazının ikisi de 3 Mart 2025 tarihini taşıyor. İki rapor için de MASAK’ın uzman görevlendirme tarihi ikisinde de 10 Mart 2025 olarak belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORU DETAYI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu’nun soruşturmasında MASAK raporu da ortaya çıkmıştı. Ancak İmamoğlu’nun soruşturması ve CHP’nin kurultay soruşturmasındaki MASAK raporu arasında tarih benzerliğini ünlü yazar Saygı Öztürk, dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN TARİHLER

Öztürk, iki ayrı soruşturmada istenen iki ayrı MASAK raporlarına ilişkin, “Ankara ve İstanbul başsavcılıklarının MASAK’a yazdığı talep yazının ikisi de 3 Mart 2025 tarihini taşıyor . İki rapor için de MASAK’ın uzman görevlendirme tarihi ikisinde de 10 Mart 2025 olarak belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporun tarihi 17 Mart 2025, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporun tarihi ise 19 Mart 2025’tir. Sadece raporun gönderiliş tarihinde iki günlük sapma var” ifadelerini kullandı.

"3 MART" BENZERLİĞİ

Rapor tanzimindeki tarihe de değinen Öztürk, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 3 Mart 2025 tarih ve 2024/5366 Soruşturma sayılı yazısı kapsamında belirtilen kapak yazısında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 10.03.2025 tarih ve 5482 sayılı görevlendirme yazısı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 03.03.2025 tarih ve 2025/24626 sayılı yazılarında belirtilen hususların araştırılarak rapor tanzim edilmesi istendiği de belirtiliyor” dedi.