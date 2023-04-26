İmamoğlu yedinci ve sekizinci okları açıkladı

Seçim çalışmaları kapsamında Yalova’da vatandaşlarla buluşan İmamoğlu vatandaşların açtığı "Yedinci ok hanımcılık" yazılı pankart ardından "Sekizinci ok teyzecilik" paylaşımı yaptı.

İmamoğlu yedinci ve sekizinci okları açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşmaları kapsamında dün Yalova’da vatandaşlarla bir araya geldi.

"Son görülme 14 Mayıs 2023", "Yedinci ok hanımcılık" yazılı pankartlar, vatandaşların mitingde açtıkları en dikkat çekici olanlar arasında yerini aldı.

İmamoğlu, "Yedinci ok hanımcılık" yazılı pankarta ithafen, bugün Twitter hesabından Pendik Göçbeyli köyündeki konuşmasına gelen kadınları "Sekizinci ok teyzecilik" mesajıyla paylaştı.

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