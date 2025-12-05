Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı Malta’da gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye’yi; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan temsil etti.

İMAMOĞLU YENİDEN SEÇİLDİ

Toplantının ilk gününde 2026-2028 döneminde görev yapacak CEMR’in Siyasi Komitesi seçildi. Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen, yeniden CEMR Başkanı, İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yeniden CEMR Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni görev dağılımına göre, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CEMR Yerel Demokrasi Sözcüsü, İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir de CEMR Mali Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçildi.

GÖÇ POLİTİTKALARI KONUŞULDU

Zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda, göç ve uyum politikaları, iklim değişikliği, Avrupa Birliği kurumlarıyla ilişkiler ve değişen Avrupa’da yerel yönetimlerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar başta olmak üzere birçok konu değerlendirildi.

İMAMOĞLU İLE DAYANIŞMA MESAJI

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, CEMR ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile bir araya geldi. Helgesen görüşmede, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarını unutmadıklarını belirtti. Yerel demokrasi mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduklarını ve bunu her platformda dile getirmeye devam edeceklerini ifade eden Helgesen, dayanışmanın ve iş birliklerinin öneminin arttığını vurguladı. Helgesen ayrıca, “CEMR Başkanı ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı sıfatlarımla, Norveç’te de mücadelenize elimden geldiğince destek olacağım” dedi. Seçer de iş birliğinin ve dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunun altını çizerek, yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu finansal sorunlar, göç yönetimi ve sosyal eşitsizlikler gibi başlıklarda uluslararası iş birliklerinin hayati önemde olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Zirve kapsamında Seçer, Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkan Yardımcısı ve CEMR Başkan Yardımcısı Georgios Papanastasiou ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, komşu ülkelerin yerel yönetimlerinin birçok alanda ortak sorunlara sahip olduğu belirtilirken, iki ülke arasında yerel yönetimler düzeyinde iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Seçer, CEMR Eşbaşkanı ve Karlsruhe Bölge Yöneticisi Dr. Christoph Schnaudigel ile kapsamlı bir görüşme yaptı

Zirvede Seçer, CEMR Eşbaşkanı ve Karlsruhe Bölge Yöneticisi Dr. Christoph Schnaudigel ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Görüşmede, göç yönetimi, iklim değişikliğinin etkileri, 6 Şubat depremleri sonrası yerel yönetimlerin artan sorumlulukları ve kent hizmetlerinin uyum kapasitesi gibi konular ele alındı. Seçer, Türkiye–Almanya ilişkilerinde, kardeş şehir protokolleri, eğitim, teknik iş birlikleri ve ticaret alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Gerek sığınmacılar meselesinde gerekse 6 Şubat depremleri sonrasında yerel yönetimlerin üstlendiği olağanüstü çabalara dikkati çeken Dr. Schnaudigel de Türkiye’nin sığınmacı yükünün Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunun altını çizdi. Ayrıca Dr. Schnaudigel, Almanya’da yaşayan Türk kökenli nüfusun, yerel düzeyde projeler için doğal bir köprü niteliği taşıdığını da dile getirdi.

CEMR NEDİR?

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğudur. 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından kurulan CEMR, günümüzde, 27’si AB üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla, 150 bin belediye ve bölgesel yönetimi temsil etmektedir. CEMR, sürdürülebilir yerel kalkınma, çevre, ulaşım, uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar, yerelde kadın erkek eşitliği, yönetişim, sosyal dayanışma gibi alanlarda oluşturulan komiteler ve çalışma grupları aracılığı ile yerel ve bölgesel yönetimlerin hak ve çıkarlarını gözeterek AB yasama sürecinde etkin bir lobi faaliyeti yürütmektedir ve üyelerinin siyasi konumunun etkisini artırmaktadır.

CEMR, Avrupa'da yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcisidir ve siyasi bir organizasyondur. Yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan CEMR’in ana karar alma organı Siyasi Komite'dir.