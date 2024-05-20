İmamoğlu: Yolumuz Atatürk’ümüzün yoludur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni”ne katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, “Yolumuz, Hak yoludur. Hak, hukuk yoludur. Adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur. Dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur” şeklinde konuştu.

Hacetdere Yaşam Vadisi’nin ilk etabını 2020 yılının Aralık ayında açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Şimdi 1400 metre uzunluğunda bir yaşam vadisine dönüştü. 73 bin 300 metrekarelik alanda çok şık, çok güzel, insanlarımızın hizmetine bir alan oluşturduk. Buralar aynı zamanda yeşillendirildi. 1000’e yakın yetişkin ağaç, 115 bin civarında çalılık dikimleri yapıldı. Ekosistem oluştu burada artık. Meydanlarıyla, oturma alanlarıyla, seyir terasıyla, amfi tiyatrolarıyla çok güzel bir alanı buraya kazandırdık” bilgilerini paylaştı. İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Allah'ın izniyle, 5 yıl sonra diyeceksiniz ki; ‘Bu 5 yılı, geçtiğimiz 5 yılı da geçti, daha güzel bir hizmet dönemi oldu.’ İnsanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kadınları, erkekleri, emeklisi, emekçisi herkesi mutlu eden bir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

"YOLUMUZ ATATÜRK’ÜMÜZÜN YOLUDUR"

Vatandaşlardan yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumaları isteyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın. Hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin. Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını, millete dağıtmaya devam edeceğiz. O bakımdan sevgiyle, özenle bu alanlara sahip çıkın. Yaşam vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam vadisinin sunduğu imkanları, en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Bize de bunu en adil biçimiyle sizlere sunabilmenin, yapabilmenin, inşallah o emeği gösterebilmenin erdemini Allah bize nasip etsin ve sizleri mutlu edelim. Bu yönüyle bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum; sorumluluklarınızı, bu yönleriyle ele alın. Ve bu yoldan sapmayın. Yolumuz, bu yoldur. Yolumuz, Hak yoludur. Hak, hukuk yoludur. Adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur. Dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur. Yolumuz açık olsun.”