İmamoğlu'ndan açıklama. Zehir gibi icracı bir kadro hazırladık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “300 günde 300 proje” maratonu kapsamında İSKİ projelerinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptıkları hazırlıkları açıkladı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, toplu hizmet töreninde konuştu. Bu sabah Ankara’da bir araya geldiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ın selamlarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, Yavaş ile birlikte, ‘yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan, zehir gibi icracı bir kadro’ hazırladıklarını söyledi. İmamoğlu, “Yönetimde başarının formülü kolay. ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen kimse olmayacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Yönetimde başarının formülünü bilen, uygulayan zehir gibi icracı bir kadroyu sizlere hazırlıyoruz. Yönetimde başarının aslında formülü kolay; ‘her şeyi ben bilirim' diyen kimse olmayacak. Yalnızca liyakati olan insanlarla çalış. Kim olduğuna bakma. Eşim, dostum, akrabam, damadım, kızım, oğlum deme. Vatandaşınla çalış, vatandaşınla… Milletin sesine kulak ver. Onun gözünün içine baka baka onu dinle. Onunla konuş, derdini anla. Derdine çözüm bul. Bakın, formülü anlatıyorum size. Siyaseti, yöneticiliği bir zenginleşme aracı olarak değil, manevi takvimde bir vicdan borcu olarak yap. Bu kadar basit.”

"MEMLEKETİ GENÇLERLE YÖNETECEĞİZ"

Yeni bir dönem başlatacaklarını vurgulayan İmamoğlu “Yeni dönem insanımıza moral verecek. Bu memleketin kaynağı bu memlekette var. Çocuklarınıza baktığınızda enerji kaynağını görüyorsunuz değil mi? 86 milyon insanımıza söylüyorum; sırtınızı bu milletin gençlerine yaslayın, gerisini düşünmeyin. Gençlerle bu memleketi yöneteceğiz. Gençler bu memlekete yeter” dedi.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN KURACAĞIZ"

"İşte 14 Mayıs’tan sonra biz bunu yapacağız. İstanbul'dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Hatay’a Türkiye’ye çok güçlü bir enerji katacağız. Bu ülkede herkes daha iyi kazanacak. Daha rahat geçinecek, daha güvende yaşayacak, daha mutlu ve umutlu olacak. Size söz veriyoruz. Bunların hepsi olacak. Bu memlekete bereket gelecek, bolluk gelecek. Çünkü bu memleketin bereket için insanı var, toprağı var, bilgisi var, becerisi var, enerjisi var. Sadece bundan faydalanmayı bilmeyen ‘ben bilirim diyen' bir yöneticisi var. Onu da hep beraber evine yollayacağız. (İktidar, iktidar, iktidar sloganları üzerine) Evet iktidar..

Ne için iktidar? 86 milyon milletin iktidarı için iktidar. Bir avuç insanın iktidarı için değil. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İnancım, bütün zorluklarımıza rağmen, 11 ilimizde yaşadığımız acılarımıza rağmen, deprem bölgesinde kaybettiğimiz canlarımıza olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biliyor musun? Milletimiz için daha çok çalışarak ödeyeceğiz. O şehirlerimizi de yeniden kuracağız. İstanbul’umuzu daha güvenli, daha dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. İşte bu şekilde ne olacak? Her şey çok güzel olacak."