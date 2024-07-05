İmamoğlu'na 2 partiden 2 yeni danışman

14 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ece Güner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek çıkarak "Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir" demişti.

Serkan Özcan ise Gelecek Partisi kongresi sürerken partiden ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ise ikisinin de İmamoğlu'nun danışmanları olarak görev yapacağı öğrenildi.

Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Güner ise uluslararası hukuk konularında danışmanlık yapacak.

Serkan Özcan