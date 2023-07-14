İmamoğlu’na bir dava daha. Hapis ve siyasi yasak isteniyor

İmamoğlu'na bir tane daha gözünün üstünde kaş var davası açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve siyasi yasak talep edildi.

İmamoğlu’na bir dava daha. Hapis ve siyasi yasak isteniyor

Odatv’de yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı'nı yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve eylemlerde bulunduklarını, bu sırada kürsüde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan bu duruma, kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının, aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığını, halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini ve "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir" dediği anlatıldı.

İMAMOĞLU’NUN İFADELERİ DE YER ALDI
Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun beyanına da yer verildi. Ekrem İmamoğlu beyanında, Sadi Yazıcı'nın yuhalandığı esnada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istendi. İddianamede, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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