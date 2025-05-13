İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

Ekrem İmamoğlu'na 'Savcılara yönelik sözleri nedeniyle' bir soruşturma daha açıldı.

İmamoğlu’nun 23 Mart’ta “terör örgütüne yardım” iddiasıyla savcılıkta verdiği ifade için ye bir soruşturma dosyası açıldı.

İmamoğlu’nun kendisini “terör” ile ilişkilendirilmesine ilişkin suç isnatları üzerine verdiği ifade üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla soruşturma düzenlendi.

YARIN İFADE VERECEK

İmamoğlu yarın saat 13.00’te Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile hakkındaki yeni suçlamalara karşı ifade verecek.

İmamoğlu 23 Mart’taki ifadesinde “Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnaatını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir.” demişti.