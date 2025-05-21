İmamoğlu'na destek mitingine insan seli! Bu kez adres Pendik

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin altıncısı Pendik’te yapılıyor. Yoğun katılımın olduğu mitingte CHP lideri Özgür Özel halka sesleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu gözaltına alınması ile beraber Saraçhane'de başlatılan mitingleri her çarşamba günü İstanbul'un bir semtinde hafta sonu da başka bir şehirde düzenleniyor. Mitinglere büyük katılım ise dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan “demokrasi mitingleri” kapsamında bugün İzmir-Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenmişti.