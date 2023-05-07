İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı: Saldırı için toplandıkları bilinmiyor muydu?

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlemek istediği mitinge taşlı saldırı gerçekleştirildi.

İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı: Saldırı için toplandıkları bilinmiyor muydu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlediği mitinge saldırı gerçekleştirildi.

İmamoğlu’nun otobüsün üstünde vatandaşlara seslendiği anda AKP’li ve HÜDA PAR’lı olduğu iddia edilen bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı.

İmamoğlu saldırıda yaralanmazken, mitinge katılan vatandaşlar arasında yaralananların olduğu öğrenildi.

SALDIRANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu’na taşlı saldırı yapan grubun saldırı sırasındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde grubun çok rahat bir şekilde, polisin herhangi bir müdahalesi olmaksızın taş attığı görüldü.

NE OLDU?

Erzurum Havuzbaşı Meydanı'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs çekerek, mitingi engellemeye çalışmıştı. Protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan İmamoğlu saldırıyla karşı karşıya kaldı. "Bize sevgi düşüyor" sözlerini kullanan İmamoğlu, kimsenin tepki göstermemesini istedi.

İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

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