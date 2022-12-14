﻿İmamoğlu'na hapis kararı sonrası Tunç Soyer de İstanbul'a geliyor

Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İstanbul'a doğru yola çıkacağını açıkladı.
Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu."
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