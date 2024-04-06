İmamoğlu'na ölüm tehdidi: Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz

AKP taraftarı olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Mert Armağan’ın YouTube kanalında yaptığı yayında skandal anlar yaşandı.

Yayına katılan Nevzat Kaya isimli şahıs, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit etti. Kaya, “Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz” dedi.

Kaya, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Dişe diş ise dişe diş, kana kan ise kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820’ler geçti. Şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki o itlerin, o şerefsizlerin oylarını alarak Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suçtur. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz, yaşatmaz. O itlerle beraber, birlikte olup bu ülkenin başına geleceksin. Yunanlı şerefsizler kalkacaklar, Ayasofya’nın minaresiz resimlerini koyup oraya yürüyecekler.”

“BU TARZ SÖYLEMLER ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Yayın sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Armağan, özür diledi:

“Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu’nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider. Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum.”