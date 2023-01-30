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İmamoğlu'na pankartlı tepki

İl dışında gezi yapması nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankartlı protesto düzenlendi. Şehrin giriş noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 08:23
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İmamoğlu'na pankartlı tepki: İstanbul'umuza hoş geldiniz

İmamoğlu'na pankartlı tepki
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun sık sık İstanbul dışında olması eleştirilere neden olmuştu. İmamoğlu'na tepki göstermek isteyen kişi veya kişiler İmamoğlu için yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar astı.

Fatih'te Saraçhane ve Edirnekapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankarttaki yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı.

GEZİLERE DEVAM EDECEK

Yurt dışında Yunanistan, yurt içinde de Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti.

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