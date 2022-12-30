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İmamoğlu’na siyasi yasak isteyen savcının yeni görevini Barış Pehlivan açıkladı

Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak isteyen savcının yeni görevini açıkladı. Pehlivan, savcı Furkan Okudan’ın Anadolu Adliyesi’nde idari işlerden sorumlu olacağını ve soruşturma taleplerine göre savcı görevlendirebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:24
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İmamoğlu’na siyasi yasak isteyen savcının yeni görevi ortaya çıktı

İmamoğlu’na siyasi yasak isteyen savcının yeni görevini Barış Pehlivan açıkladı
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Gazeteci Barış Pehlivan Sansürsüz programında İBB Başkanı İmamoğlu'na siyasi yasak isteyen savcının yeni görevini açıkladı.

Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sansürsüz programında Barış Pehlivan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının savcısı Furkan Okudan'a ilişkin bir bilgi paylaştı.

Pehlivan "İmamoğlu'na siyasi yasak isteyen, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını isteyen savcı Furkan Okudan'a İstanbul Anadolu Adliyesi'nde İdari İşler'den sorumluluk görevi verildi ya. Görevlerinden birisini size okuyorum" dedi.

"İmamoğlu'nun duruşma savcısına bugünden itibaren verilen görevlerden birisi şu" diyen Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın resmi e-posta adresine ihbar niteliğinde veya ilgili birime gönderilmek üzere iletilen e-postalarla ilgili gereğinin yapılması.

Yani siz bir vatandaş olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı gibi Avrupa'nın en büyüğü diye övündüğünüz o adalet sarayına bir suçla ilgili, bir suç şüphesiyle ilgili ihbarda bulunursanız o maile ilk bakacak, o maile soruşturma savcılarını gönderip göndermemeye karar verecek ya da sümenaltı edecek yani kapatacak 'ya bu gereksiz' diyecek kişi İmamoğlu'nun duruşma savcısı oldu. İmamoğlu'na siyasi yasak isteyen savcı oldu yani AKP'li belediye başkanının yeğeni oldu. Yani AKP'li büyükşehir belediye başkanının nikahını kıydığı isim. Yani TÜGVA koordinatörleriyle birlikte fotoğraf çeken isim İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ihbarlarla ilgili karar verme merciine oturtuldu.

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FİKRİ TAKİPÇİ
30.12.2022 09:32
İktidar olursanız gereğini daha fazlasıyla yapar, geri de kalmazsınız.  
 
Yeter
30.12.2022 09:31
Devran dönünce ne olacak. Devletin değil şahsın savcısı olursan onunla birlikte gidersin  
 
Adalet Hukuk Liyakat
30.12.2022 09:31
Yargı gerçekten bağımsız olmadıkça, nitelikli hukuk eğitimi ve görevde liyakat sistemine geçmedikçe ülkemizde iyi şeylerin olmasını beklemek hayal ötesi bir şey gibidir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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