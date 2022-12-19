AKP'li isimden İmamoğlu kararı çıkışı



AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına yönelik konuştu.

24 TV’ye konuk olan Birinci, İmamoğlu hakkındaki kararda hesap hatası olduğunu belirterek "Benim gördüğüm kadarıyla kararda 4 usulü ve maddi eksiklik var. Savcı da istinaf yetkisini kullanmıştır. Sonuç cezada hesap hatası gözüküyor. 2 yıl 7 ay 15 değil benim kanaatime göre 1 yıl 19 ay 15 gün olması olması lazım" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN FARKLI YÖNTEMLERİ OLABİLİR"

Cezanın artırılacağı yönündeki iddiaları doğru bulmadığını aktaran Birinci, "Herkesin ceza verme noktasında farklı yöntemleri olabilir. İndirim noktasında birtakım takdirler kullanılabilir cezada. Savcının neden istinaf ettiğini görebiliyorum bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu’nun eskiden sözcülüğünü yapan şahsa cevap olsun. Adeta sayın savcı, cezayı yeterli bulmamış cezayı artıracaklar diye tevzirat yaptılar ya böyle bir hal yok" diye konuştu.

"KARARI ELEŞTİREBİLİRİZ AMA KARARA BAĞLIYIZ"

Birinci, verilen kararın İstinaf ve Yargıtay'dan dönebileceğini vurgulayarak "Büyük ihtimalle bunun İstinaf ve Yargıtay’dan döneceğini hukukçuları ona söylemiştir. Bu kararın büyük ihtimalle İstinaf ve Yargıtay bozmasına uğrayacağını söylemişlerdir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu; Kararı eleştirebiliriz ama karara bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz. Kanun yollarını tanımıyoruz, mahkemeyi de basarız diyemeyiz. Kararı eleştirirsek üst mahkemeleri götürürüz.

Siz, böyle bir şeyle bana gelseniz, büyük ihtimalle, 'bozulur, panik yapmanıza gerek yok üst mahkemeye gidelim' derim ama şunu demezdim; ‘sevinin çak yapın hadi sarılalım" ifadelerini kullandı.