19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKP'li isimden İmamoğlu kararı çıkışı

AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, İBB Başkan İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında hesap hatası olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 18:00
Takip Et

İmamoğlu'na verilen ceza hakkında AKP'li isimden dikkat çeken çıkış

AKP'li isimden İmamoğlu kararı çıkışı
+
Aa
-


AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına yönelik konuştu.

24 TV’ye konuk olan Birinci, İmamoğlu hakkındaki kararda hesap hatası olduğunu belirterek "Benim gördüğüm kadarıyla kararda 4 usulü ve maddi eksiklik var. Savcı da istinaf yetkisini kullanmıştır. Sonuç cezada hesap hatası gözüküyor. 2 yıl 7 ay 15 değil benim kanaatime göre 1 yıl 19 ay 15 gün olması olması lazım" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN FARKLI YÖNTEMLERİ OLABİLİR"

Cezanın artırılacağı yönündeki iddiaları doğru bulmadığını aktaran Birinci, "Herkesin ceza verme noktasında farklı yöntemleri olabilir. İndirim noktasında birtakım takdirler kullanılabilir cezada. Savcının neden istinaf ettiğini görebiliyorum bir hukukçu olarak. Ekrem İmamoğlu’nun eskiden sözcülüğünü yapan şahsa cevap olsun. Adeta sayın savcı, cezayı yeterli bulmamış cezayı artıracaklar diye tevzirat yaptılar ya böyle bir hal yok" diye konuştu.

"KARARI ELEŞTİREBİLİRİZ AMA KARARA BAĞLIYIZ"

Birinci, verilen kararın İstinaf ve Yargıtay'dan dönebileceğini vurgulayarak "Büyük ihtimalle bunun İstinaf ve Yargıtay’dan döneceğini hukukçuları ona söylemiştir. Bu kararın büyük ihtimalle İstinaf ve Yargıtay bozmasına uğrayacağını söylemişlerdir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu; Kararı eleştirebiliriz ama karara bağlıyız. Kararı eleştirebiliriz ama o kararı veren değerli yargıçlara bühtanda bulunamayız, o kararı veren değerli yargıçlara hakaret edemeyiz. Kanun yollarını tanımıyoruz, mahkemeyi de basarız diyemeyiz. Kararı eleştirirsek üst mahkemeleri götürürüz.

Siz, böyle bir şeyle bana gelseniz, büyük ihtimalle, 'bozulur, panik yapmanıza gerek yok üst mahkemeye gidelim' derim ama şunu demezdim; ‘sevinin çak yapın hadi sarılalım" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ss
19.12.2022 18:25
Toplam 3 yıl 7 ay olmuyormu acaba  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
6
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
7
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı 
﻿Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı 
﻿Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı 
﻿Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı
﻿Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı
﻿Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.