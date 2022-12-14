İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanın'da Kaftancıoğlu ve CHP'li yöneticiler karşılayacak

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan hapis cezası sonrası sıcak saatler yaşanıyor. Verilen kararın ardından bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece İstanbul'a döneceğini açıklamıştı.

CHP tarafından yapılan basın açıklamasına göre saat 22.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve parti yöneticileri, Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde karşılayacak.