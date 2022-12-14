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  • İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanın'da Kaftancıoğlu ve CHP'li yöneticiler karşılayacak

İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanın'da Kaftancıoğlu ve CHP'li yöneticiler karşılayacak

İmamoğlu kararı sonrası Berlin'deki ziyaretlerini yarıda keserek İstanbul'a döneceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanı'nda CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve parti yöneticileri karşılayacak.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:30
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İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Almanya programını iptal eden Kılıçdaroğlu İstanbulda karşılanacak

İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanın'da Kaftancıoğlu ve CHP'li yöneticiler karşılayacak
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Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan hapis cezası sonrası sıcak saatler yaşanıyor. Verilen kararın ardından bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece İstanbul'a döneceğini açıklamıştı.

CHP tarafından yapılan basın açıklamasına göre saat 22.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu  ve parti yöneticileri, Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinde karşılayacak.

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Davut Usta
14.12.2022 21:36
Yarından tezi yok 6'lı masanın millet ittifakının Ekrem imamoğlu'nu ivedilikle hemen vakit kaybetmeden cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi lazım ya da Mansur yavaş'ı aday göstersin altılı masa.  
 
Davut Usta
14.12.2022 21:35
Artık ülkenin bu Dinozorlardan kurtulması lazım Erdoğan Bahçeli Kılıçdaroğlu artık bir düşün milletin yakasından gençlere bırakın İmamoğlu Mansur Yavaş göreve hazır Kılıçdaroğlu Gölge Etme.  
 
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