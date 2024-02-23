İmamoğlu’na ziyaret ettiği AKP standında üyelik teklifi. Ne kadar istiyorsunuz beni ya?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’ye gitti. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçede bulunan AKP seçim çadırını da ziyaret etti.

AKP parti görevlilerinin, İmamoğlu’na parti üyeliği teklifinde bulunması komik anlar yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, kendisine yöneltilen teklif üzerine, “Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” ifadesini kullandı ve teklifi yapan AKP’li görevliye sarıldı.

İmamoğlu, seçim çadırında, “Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar bir biri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan’da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın” açıklamasında bulundu.