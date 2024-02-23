İmamoğlu’na ziyaret ettiği AKP standında üyelik teklifi. Ne kadar istiyorsunuz beni ya?

Kaynak: Cumhuriyet
İmamoğlu’na ziyaret ettiği AKP standında üyelik teklifi. Ne kadar istiyorsunuz beni ya?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de AKP’nin seçim çadırını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu ve AKP parti görevlileri arasında renkli anlar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’ye gitti. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçede bulunan AKP seçim çadırını da ziyaret etti.

ae2b9687-096b-48c7-be9f-4b589df1fc75-w.jpg

AKP parti görevlilerinin, İmamoğlu’na parti üyeliği teklifinde bulunması komik anlar yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, kendisine yöneltilen teklif üzerine, “Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” ifadesini kullandı ve teklifi yapan AKP’li görevliye sarıldı.

c10031dc-6500-4510-a5ea-c1262a31839b-w.jpgİmamoğlu, seçim çadırında, “Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar bir biri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan’da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın” açıklamasında bulundu.ekran-goruntusu-2024-02-23-165304.png

ekran-goruntusu-2024-02-23-165320.png

ekran-goruntusu-2024-02-23-165403.png

ekran-goruntusu-2024-02-23-165429.png

Son Haberler
Son dakika... Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli Gündem
Son dakika... Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli
Esra Ezmeci’ye çıkan kadının sözleri mide bulandırdı. Bugüne kadar gelen itirafları unutun! Magazin
Esra Ezmeci’ye çıkan kadının sözleri mide bulandırdı. Bugüne kadar gelen itirafları unutun!
Ali Koç'u ziyaret ettiler. Hiç ummadığı bir hediye verdiler Gündem
Ali Koç'u ziyaret ettiler. Hiç ummadığı bir hediye verdiler
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 12 tutuklama Yerel Haberler
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon: 12 tutuklama
Yazgül’ün yardım çığlığı! Eşi ve kayınbiraderi vücuduna ütü bastı, kolonya döküp yakmaya çalıştı Gündem
Yazgül’ün yardım çığlığı! Eşi ve kayınbiraderi vücuduna ütü bastı, kolonya döküp yakmaya çalıştı
Trabzonspor'da Baniya ve Salih'e antrenman öncesi sürpriz Spor
Trabzonspor'da Baniya ve Salih'e antrenman öncesi sürpriz
Şamil Tayyar AKP'yi eleştirenleri Lut Kavmi'nin artığı ilan etti Gündem
Şamil Tayyar AKP'yi eleştirenleri Lut Kavmi'nin artığı ilan etti