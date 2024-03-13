İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a yanıt. 'Bakan iddianame hazırlar gibi konuştu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "CHP'de para sayma" İddiasıyla sözlerine yanıt veren İmamoğlu,"Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağolsun iddianameyi yazdı" ifadelerini kullandı.

"ADALET BAKANI İDDİANAME YAZAR GİBİ KONUŞTU"

İmamoğlu,"Bir konu vardır, sorarsınız. Böyle bir yaftalamak, karalamak üzerine saldırı. 'Bir şey bulduk Ekrem'e nasıl zarar veririz?' diye girişim yapıldı. Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orası bir hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ SAAT ARA VERMEDEN SAĞ OLSUN İDDİANAMEYİ YAZDI”

Bu işlerde en son Adalet Bakanı’nın konuşması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Birkaç saat ara vermeden sağ olsun iddianameyi yazdı. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usül açısından hatalı, eksik. Günün sonunda ben şurasındayım meselenin topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na bir leke sıçratalım. İl başkanı da süreci yeni öğrendi. Muhtemelen bu burada bitmez. Bir leke atıyorlar. Bizim hakkımızda dava açıldı, bekliyor duruyoruz. İstinafta yatıyor, bakalım hayırlısı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada CHP binasında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in para sayma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Çıkan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırırken, CHP’den yapılan açıklamada ise çekilen görüntülerin 2019 yılına ait olduğu ve söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu, görüntülerin aynı zamanda mal sahibinin avukatının bürosundan olduğu ifade edildi.

Yaşanan olayına ardından ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı,

“O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır.”