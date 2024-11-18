İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı'na sert çıkış: Savcılığa soyunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi'nde yaptığı Kent Lokantası açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kendisine yönelik sarf ettiği "Abesle iştigal, bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin" eleştirisine yanıt veren İmamoğlu, "Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin dediği kişi saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla ilgili feryadını dile getiriyor. Bunu bile anlamıyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Bakan Tunç'u, kendisi hakkında siyaset yasağı kararı verilen davanın 'savcılığına soyunmakla' eleştirdi.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "hakkındaki davanın hakiminin başka bir ile gönderildiği" yönündeki açıklamasına karşı ise şu ifadeleri kullandı: