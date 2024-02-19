İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: Artık muhatap olmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri üzerinden cevap verdi.

“ARTIK MUHATAP OLMAYACAĞIM”

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıya olduğunu ifade etti ve “İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda eksik, fazla; tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" ifadesini kaydetti.

"İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık” açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, işinin 16 milyon insana geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek ve tarihi bir oy rekor kırarak tekrar seçilebilmek olduğunu iletti.