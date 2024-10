İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'APO' yanıtı: Bir kişinin iki dudağı arasında durmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı 'APO yorumunu isim vermeden yaptı. İmamoğlu memleketin kaderini etkileyecek hiçbir mevzunun bir kişinin iki dudağının arasında olamayacağını söyledi. İmamoğlu "Büyük meseleler müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla derlenip, toparlanır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Öcalan'a ikinci çağrı: Gelsin Meclis'te konuşsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Meclis'e yaptığı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ilişkin çağrı siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Birçok siyasi isimden Bahçeli'nin açıklamaların tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçmek için yapılan bir plan olduğunu söylemesinin ardından, bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Özgür Özel: El yükseltiyorum Devlet Bey

Bahçeli'ye yanıtı isim vermeden yapan İmamoğlu "Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Bu memleketin büyük meseleleri veya bu memlekete ait her konu, samimiyetle, içtenlikle, her insanını koruyan bir anlayışla, müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla, her insanını o milli çatının altında toplayacak bir duruşla derleyip toparlamayı gerektirir." diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YAPILMAZSA MİLLETİN BAŞINA BAŞKA BELALAR AÇARSINIZ"

İmamoğlu, konuşmasına "Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her tutum ve tavır bizde saygı görür. Ama bu tür, kamusal işler, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda, iş birliğini, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde, o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun." diyerek devam etti.

BAHÇELİ YAPTIĞI ÇAĞRIDA NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek "Türkiye'ye getirilirken "her türlü hizmete hazırım" diyen terörist başı buyursun terörün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlayamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır.

Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa; gelsin TBMM Dem Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlığı gösterirse, umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."