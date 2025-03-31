İmamoğlu'ndan bayram mesajı: 'Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak'

İmamoğlu Saraçhane'deki 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'nde çekilmiş bir video paylaşarak "Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İBB, Ramazan Bayramı tatiline özel düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” ile 9 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı. Bugünden itibaren 6 Nisan'a kadar, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB’ye ait birçok mekanda bayram etkinliği yapılacak.

Ekrem İmamoğlu, bayram mesajında Saraçhane'deki bayram kutlamaları görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak ""Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.

İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor. Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz. Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.

'KÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK'

Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.