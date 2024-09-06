İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması. Mansur Yavaş’ın yanında sordular

CHP’de bir yandan tüzük kurultayı yapılırken diğer yandan da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde tartışmalar devam ediyor. Adaylık konusunda ibre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu’na çevrildi. Yavaş, adaylık konusundaki tartışmalarda adının geçmesinden rahatsız olduğunu belirtirken bu konuyla ilgili kararı parti yönetiminin vereceğine dikkat çekti.

Adaylık için adı geçen isimlerden İBB Başkanı İmamoğlu ise CHP’nin tüzük kurultayında dikkat çeken bir mesaj verdi. Mansur Yavaş ile yan yanayken konuşan İmamoğlu, Bir gazetecinin "Mansur beyle yan yanasınız" demesi üzerine "Biz hep yan yanayız" şeklinde yanıt verdi.

Gazeteci bu kez de söze "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?" diye girdi, İmamoğlu yine "Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız partimize hayırlı uğurlu olsun" diye cevap verdi. Mansur Yavaş konuşmazken, İmamoğlu'nun bu sözlerine gülerek katıldığı kameralara yansıdı.