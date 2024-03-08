İmamoğlu’ndan dikkat çeken Erdoğan anısı: Hayat boyu da o borcu ödeyemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu.

Tanıtımı yayımlanan programda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anlattığı bir anısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Biri seyirci İmamoğlu'na, “Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?” diye sordu.

İmamoğlu, bu soruyu, “Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir.” ifadeleriyle yanıtladı.

Yanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı anısını paylaşan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında. Yani benim lokantamda köfte yedi. Parasını da almadım ondan. Hayat boyu da o borcu ödeyemeyecek.” dedi.