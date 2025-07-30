İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük darbe! Anket sonuçları ortaya çıktı

Gündemar Araştırma Şirketi, 20–26 Temmuz tarihlerinde telefonla görüşmesi ve çevrimiçi anket tekniği ile Türkiye genelinde, 60 il, 539 ilçe 1574 mahallede 2 bin 256 kişi ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan ankette yurttaşlara AKP, MHP ve DEM Parti'nin beraber ittifak kurması halinde seçimde oy kullanımının nasıl olacağı soruldu. Katılımcıların yüzde 38'i CHP; yüzde 28,6'sı AK Parti; yüzde 8,3'ü ise DEM Parti'ye oy vereceğini belirtti.

Öte yandan yurttaşlara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Çıkan sonuçlarda CHP birinci oldu. Kararsızlar ve cevap vermeyenler dağıtıldığında CHP yüzde 37,2; AK Parti yüzde 28,9 ve DEM Parti yüzde 9,5 oranında oy aldı.

İMAMOĞLU ERDOĞAN’A FARK ATTI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP, MHP ve DEM Parti tarafından desteklenmesi durumunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı oy verileceği soruldu. Katılımcıların yüzde 60,9'u Ekrem İmamoğlu diyerek yüzde 21,8 fark açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anket katılımcılarına göre üç parti tarafından desteklense bile yüzde 39,1'de kalabildi.