İmamoğlu'ndan Eyüpsultan Belediyesi'ne ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde İstanbul’da belediye seçimlerini kazanan CHP’li belediyelere ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu’nun bugünkü durağı seçimlerde Eyüpsultan Belediyesini AKP’den kazanan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen oldu.

Seçimlerde kazandığı zaferi tebrik eden İmamoğlu beraberindeki heyet ile Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. İmamoğlu’nu belediye girişinde belediye çalışanları karşıladı. Ziyaretlerini sürdüren İmamoğlu Dr. Mithat Bülent Özmen ile başkanlık makamında görüşmelerde bulundu.

İmamoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Eyüpsultan’ın İstanbul’un odağındaki ilçelerden birisi olduğunu, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte de ilçeye çok cömert davrandıklarını açıkladı. Eyüpsultan ilçesinin keşfedildikçe yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan İmamoğlu ilçenin tarihi dokusuna hassasiyetlerinin güzel bir dönemi birlikte yapacaklarının kuşkularının olmadığını dile getirdi.