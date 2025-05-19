İmamoğlu'ndan gençlere 19 Mayıs çağrısı: Üç ayrı adrese davet

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan gençlere 19 Mayıs çağrısı: Üç ayrı adrese davet

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere 19 Mayıs çağrısı geldi. İmamoğlu, gençleri kutlamalara ve mitinge davet etti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yapılacak 'Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne, Beşiktaş Meydanı'ndaki kutlamalara ve İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet etti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

İMAMOĞLU'NDAN 3 ADRESE DAVET

"Gençler, gün hürriyet ve adalet için mücadele günüdür. Sizi, bugün 18.00'de ellerinizde Türk bayraklarıyla, İstanbul'da, Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne ve Beşiktaş Meydan'daki kutlamaya, İzmir'de, 18.00'de Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet ediyorum."

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