İmamoğlu’ndan iki bakanlığa kritik ziyaretler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

İBB Başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladıktan sonra atacağı adımlar yakından takip edilen İmamoğlu görüşmeden sadece Abdülkadir Uraloğlu ile fotoğraf paylaşırken, Şimşek ile fotoğrafının olmaması dikkat çekti.

"İSTANBUL'U İLGİLENDİREN KONULARDA PAYLAŞIM YAPTIK"

İmamoğlu Bakan ile olan fotoğrafını, “Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim.

Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim” ifadeleriyle paylaştı.