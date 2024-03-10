İmamoğlu'ndan iktidara Kent Lokantaları tepkisi 'Bu şehirde herkesi fakirleştirdiniz'

Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edildiği megakent İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum arasındaki rekabet her geçen gün artarak devam ediyor. Dün AKP ve Cumhur İttifakı adayı olan Murat Kurum İBB’nin Kent Lokantaları hakkında yaptığı “Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor.

Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk” sözlerine sert tepki veren Ekrem İmamoğlu, Kurum için “Vicdan sahibi olduğu konusunda endişelerim var” yorumunda bulunarak şunları söyledi:

Esenyurt'a daha yüksek kapasiteli 2 tane Kent Lokantası açacağız. Dün Murat Kurum adına inanın benim utandığım bir gün oldu, yüreğim ezildi. Rakibin de olsa burkulursun ya... Gördüm ki bunların yüzü kızarmıyor. Her yol mübah.

Oy almak için şaşırmışlar. Bazen kızarak acemi aday diyorum ama dersini çalışmamış bir aday kimliğiyle bunu söylüyorum meğer bence dertlenen bir insan da değil. Vicdan sahibi olduğu konusunda da endişelerim var. Dün aynen şunu söylemiş: "Kent Lokantalarını bir proje gibi sunmak beni hayrete düşürüyor." dedi.

Kalabalığın içinde basın bana sordu. Akşam o kadar ağrıma gitti ki açıklamanın tamamını izleyince canım sıkıldı uyuyamadım. Benim yaptığım bu hizmeti eleştirdiği için ağrıma gitmedi milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığını geçim sıkıntısının bir belediye başkanı adayı nasıl hissedemez diye ağrıma gitti. Ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak hadi işine bak sen.

Milletine nasıl bu kadar yabancılaşır. Bir belediye başkan adayı 80 yaşındaki bir emeklinin öğrencilerin polislerin akademisyenlerin işçilerin bu soğukta neden 4 kap yemek sırasında bekleyememesi ağrıma gitti. Bir yanıyla da halktan uzaklaşmasını çok garipsedim içim yandı İstanbul'a aday çünkü ama en baştaki uzaklaşmış zaten.

“BU ŞEHİRDE HERKESİ FARKİRLEŞTİRDİNİZ”

Bu şehirde herkesi fakirleştirdiniz. Hocamın dediği gibi orta direği yok ettiniz. Bir bakan uçuracağız demişti ya evet uçurumdan aşağı uçurdunuz. Öbürü de gözlerinin ışıltısını görebiliyor musunuz demişti. Ne kendi kaldı, ne gözlerinin ışıltısını görebildik.

Karşımızda geçim sıkıntısı çeken İstanbullulara ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar vicdan sahibi bir adaydır kardeşim bu kadar net. Bu kent lokantalarını neden açtık? Yarattığınız ekonomik buhran ve hayat pahalılığı milleti nasıl perişan etmiş bir düşünün.

Milleti perişan ettiği için açtık. Sizin açtığınız yaraya ufacık bir derman olalım diye açtık. 2 milyon 800 bin vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. Bu millet spor olsun diye mi orada kuyruğa giriyor?

2 milyon 800 bin vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. Bu millet spor olsun diye mi orada kuyruğa giriyor? Bu utanmazlığın hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil kardeşim 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlatacağım. Biraz daha dua edeyim Allah sana akıl versin.

“BU KADAR AĞIR BAŞKA BİR İFADE BEN DUYMADIM”

Ben İstanbul'da bu kadar seçim yaşadım, bir sürü şey yaşadım. Bir sürü hakaret de edildi bana bu kadar ağır başka bir ifade ben duymadım.

Ben kent lokantalarını görünce üzülüyorum. 40 değil bir tane bile açmamız gerekmese keşke. Sütle dalga geçiyorsun sen 27 milyon litre süt dağıttık bunu küçümsüyorsun sen. Dün Sultanbeyli'de anne dokunuyor koluma "benim çocuğuma süt çıkmadı, ben senden süt istiyorum" dedi. Bir eksiklik vardır dedim. Ben şanslıydım annemin 9-10 tane ineği vardı sabah sıcak süt akşamdan sıcak süt. Şehirler öyle değil.